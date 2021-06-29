Полиция возбудила дело после гонок и тарана автомобиля на МКАД

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело после инцидента на МКАД, где два автомобиля таранили друг друга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Ранее в интернете появилось видео, где видно, как по внешней стороне на юге МКАД мчатся две иномарки белого и синего цвета. Качество записи не дает установить их марки и номера. В какой-то момент белый автомобиль таранит синий, он крутится на дороге и чуть не врезается в других участников движения. По данному факту столичная полиция проводила проверку.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены двое 33-летних уроженцев ближнего зарубежья. Они доставлены в ГИБДД УВД по ЮВАО, где в отношении них составлены административные материалы. В настоящее время следствием ОМВД России по району Капотня Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемые в настоящее время задержаны.