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В Курской области из-за урагана без света остался город Льгов

В нем проживают 18 тыс. человек

ТАСС, 29 июня. Прошедший по Курской области ураган оставил без электроснабжения жителей города Льгова, сообщил в своем Instagram губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня в Льгове прошел ураган. Город обесточен, сорвало кровлю у двух домов, повалило деревья. Хорошо, что обошлось без жертв", - сообщил он.

Старовойт добавил, что ведется поэтапное восстановление подачи электроэнергии. "К 9 вечера планируем полностью восстановить передачу электричества", - добавил глава региона.

В Льгове под Курском проживает более 18 тыс. человек.

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Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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