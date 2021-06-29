В Курской области из-за урагана без света остался город Льгов

ТАСС, 29 июня. Прошедший по Курской области ураган оставил без электроснабжения жителей города Льгова, сообщил в своем Instagram губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня в Льгове прошел ураган. Город обесточен, сорвало кровлю у двух домов, повалило деревья. Хорошо, что обошлось без жертв", - сообщил он.

Старовойт добавил, что ведется поэтапное восстановление подачи электроэнергии. "К 9 вечера планируем полностью восстановить передачу электричества", - добавил глава региона.

В Льгове под Курском проживает более 18 тыс. человек.