Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое были ранены в столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Пострадавшие доставлены в реанимацию, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

"По неустановленным пока причинам произошло столкновение автомобилей Hyundai Santa Fe и ВАЗ-21099. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и два пассажира отечественного автомобиля, еще один пассажир ВАЗ и водитель иномарки доставлены в реанимацию. Все участники ДТП - жители Ставрополья", - говорится в сообщении.

Аварии произошла в Советском округе Ставрополья на 280-м км автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следствия, обстоятельства ДТП устанавливаются.