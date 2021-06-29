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Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

Еще двое получили травмы

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое были ранены в столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Пострадавшие доставлены в реанимацию, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

"По неустановленным пока причинам произошло столкновение автомобилей Hyundai Santa Fe и ВАЗ-21099. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и два пассажира отечественного автомобиля, еще один пассажир ВАЗ и водитель иномарки доставлены в реанимацию. Все участники ДТП - жители Ставрополья", - говорится в сообщении.

Аварии произошла в Советском округе Ставрополья на 280-м км автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следствия, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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