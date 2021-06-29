В Саратовской области ураган повредил крыши домов и линии электропередачи

САРАТОВ, 29 июня. /ТАСС/. Ураган повредил крыши домов, линии электропередачи и газовые сети в трех районах Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи с ситуацией в нескольких районах после прошедшего сегодня сильного урагана <…> поручено взять на контроль ликвидацию последствий стихийного бедствия на территории Аткарского, Ершовского и Федоровского районов. В Аткарском районе после шквалистого ветра без кровли остались жилые дома и здания соцобъектов в двух селах: Большой Екатериновке, Умете. Также есть повреждения на линии электропередачи, газовых сетях", - говорится в сообщении.

Главам муниципалитетов поручено встретиться с жителями населенных пунктов, совершить обход территории, организовать работу всех оперативных служб. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет.

"В настоящее время над устранением последствий урагана работают бригады электриков, газовиков, сотрудники службы спасения", - отмечается в сообщении.

В Саратовской во вторник вечером и ночью ожидается ухудшение погодных условий, по данным ГУ МЧС региона, возможны гроза, ливень, град и шквалистый ветер со скоростью 23-28 м/с.