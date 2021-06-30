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Обрушение здания во Флориде

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12

Неизвестной остается судьба 149 человек
© AP Photo/Gerald Herbert

МАЙАМИ /штат Флорида/, 30 июня. /ТАСС/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 12. Об этом сообщила во вторник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

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"С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12", - сказала она. Как уточнила Кава, согласно последним официальным данным, неизвестной остается судьба 149 человек.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили.

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