В Приморье нашли тела еще двух пропавших на реке Уссури детей

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Полиция и спасатели обнаружили тела еще двух мальчиков из трех пропавших ранее на реке Уссури в Приморском крае, сообщила ТАСС в среду старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморью Аврора Римская.

"Тело младшего из потерявшихся детей обнаружено в трех километрах вниз по течению от места, где были найдены их вещи. Третьего нашли возле железнодорожного моста в воде", - сообщила представитель управления.

Дети 8, 9 и 12 лет утром 28 июня отправились на велосипедах к реке Уссури, откуда не вернулись. Первоначальные поиски не привели к результату, по факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Убийство двух и более лиц". Личные вещи детей и велосипеды были обнаружены на берегу реки Уссури в Лесозаводске. Тело одного из детей с признаками утопления было обнаружено во вторник в воде возле берега в 800 м от места, где найдены вещи.

Во вторник расследование дела о пропаже детей на реке Уссури взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о расследовании и установить причины произошедшего.