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На Камчатке один человек погиб и один пропал после опрокидывания лодки

ЧП произошло на реке Хайлюля, предположительно, из-за сильного порыва ветра

ТАСС, 30 июня. Следователи в Камчатском крае начали проверку из-за гибели и пропажи мужчин на реке Хайлюля. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 29 июня три мужчины двигались на лодке по реке в сторону тундры, предположительно, из-за сильного порыва ветра лодка перевернулась.

"Установлено, что мужчина 1956 года рождения спасся, мужчина 1945 года рождения погиб, местонахождение молодого человека 1993 года рождения до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.

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