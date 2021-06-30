Прокуратура во Флориде намерена провести проверку из-за обрушения жилого дома

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура в американском штате Флорида намерена провести проверку в связи с обрушением жилого дома в городе Серфсайд. Об этом сообщила во вторник в эфире телеканала CNN глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Она отметила, что ее аппарат готов "в полной мере сотрудничать" с прокуратурой. Кава заверила, что власти округа, на территории которого находится указанный город, "будут участвовать в проведении проверки и анализа".

Прокурор округа Майами-Дейд Кэтрин Рандл опубликовала заявление, в котором уточнила, что с обстоятельствами, касающимися обрушения дома, будет ознакомлено большое жюри присяжных. По ее словам, это будет сделано, чтобы "выяснить, какие шаги можно предпринять в целях безопасности местных жителей". Большое жюри присяжных может направлять интересующим следователей лицам судебные повестки, заслушивать их показания, а также решать, достаточно ли улик для предъявления каких-либо обвинений.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. Согласно последним данным властей, погибли 12 человек, неизвестной остается судьба 149 человек.