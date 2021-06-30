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В Приморье арестовали подозреваемого в хищении 20 млн рублей сельскохозяйственных грантов

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Приморье заключил под стражу подозреваемого в мошенничестве предпринимателя, который оформлял документы на получение государственной грантовой поддержки на фиктивные сельхозпредприятия. Как сообщает в среду пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю, ущерб от его действий составил 20 млн рублей.

"Оформляя крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) на третьих лиц, ранее судимый приморец предоставлял в министерство сельского хозяйства Приморского края фиктивные документы о реализации на территории Спасского района инвестиционных проектов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. В действительности подставными получателями грантов никакой деятельности не велось. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. Установлено, что руководитель КФХ привлекал к своей деятельности малообеспеченных граждан для составления фиктивных документов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом. Для возмещения причиненного ущерба на имущество подозреваемого наложен арест. По решению суда к нему применена мера пресечения - заключение под стражу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья, в течение пяти лет власти планируют доводить сельхозпроизводителям до 3,8 млрд рублей ежегодно. Это средства на возмещение затрат на приобретение техники, племенного скота, строительство коровников, теплиц. На производство и реализацию молока, мяса и яиц в краевом бюджете заложено 700 млн рублей субсидий. Предусмотрены средства на возмещение затрат по инвестиционным кредитам, на страхование, работает программа комплексного развития сельских территорий.

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