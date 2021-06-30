Пожар в нацпарке "Бикин" на севере Приморья ликвидировали

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали пожар в национальном парке "Бикин" на севере Приморья, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

Очаг природного возгорания на севере особо охраняемой природной территории национального парка 26 июня зафиксировали диспетчеры парка, но известно о нем стало лишь 28 июня. Предполагаемая причина возгорания - жара до 36 градусов в тени, а также сухие грозы. По данным на понедельник, площадь пожара составляла 50 га, днем во вторник поступила информация о локализации возгорания на площади 65 га.

"На 10:30 (03:30 мск) он ликвидирован на площади 65 га", - сообщили в пресс-службе нацпарка.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, - это правый приток Уссури, по ее берегам расположен последний в Приморье крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Долина реки Бикин находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк создан здесь в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания амурского тигра. Это единственная в стране особо охраняемая территория федерального значения, в числе задач которой - сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.