Участники ДТП в Туве, где погиб подросток, не были пристегнуты

ТАСС, 30 июня. Участники ДТП в Дзун-Хемчикском районе Тувы, где погиб подросток и еще шесть несовершеннолетних пострадали, не были пристегнуты. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

В ночь на среду врио главы региона Владислав Ховалыг сообщил, что мальчик 2008 года рождения сел за руль и не справился с управлением. Он погиб на месте аварии, два человека после ДТП находятся в больнице, четверым оказана медпомощь.

"Установлено, что машина УАЗ-31512 принадлежит отцу одного из пассажиров, все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится предварительная проверка", - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, шесть пассажиров 12-14 лет после оказания им медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.