Премьер Японии поручил проверить маршруты до школ после смертельного ДТП

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга дал распоряжение провести крупномасштабную проверку маршрутов, по которым дети в стране добираются до школ, на фоне произошедшего на этой неделе ДТП, в результате которого погибли два ученика начальной школы. Эта тема обсуждалась на прошедшем в среду заседании профильных министерств и ведомств.

"Мы проведем оценку маршрутов до школ, расширим и усилим меры, направленные на обеспечение безопасности [на дорогах]", - приводит слова премьера агентство Kyodo. Глава японского правительства подчеркнул, что незамедлительно будет проведено всестороннее изучение случившегося инцидента и выработаны меры, направленные на предотвращение повторения аналогичной трагедии.

Инцидент произошел 28 июня в городе Ятимата в соседней с Токио префектуре Тиба - там грузовик на проселочной дороге на участке без тротуара сбил группу школьников. В результате ДТП погибли двое детей, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. На допросе 60-летний водитель грузовика признался, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. По словам водителя, он пытался объехать группу людей, появившихся с правой стороны дороги, из-за чего грузовик занесло на противоположную сторону, где он сперва врезался в столб электропередачи, а затем - в шедшую рядом группу школьников.