Участок дороги "Колыма" закрыли для движения транспорта из-за задымления

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Движение временно закрыли на участке федеральной трассы Р-504 "Колыма" в Якутии из-за пожара в придорожной лесной полосе и задымления. Об этом сообщает пресс-служба управления дорог "Вилюй".

"30 июня с 01:15 (19:15 мск 29 июня) на участке км 326 - км 365 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан (Якутия, Таттинский район, с. Уолба) закрыто движение автотранспорта. Причина - пожар в придорожной лесной полосе, задымление, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.

На месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по данному направлению.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии, по состоянию на 02:00 мск лесной пожар действовал в 2 км от села Уолба на площади 2,5 га. "Пожар распространяется в сторону от населенного пункта. Угрозы перехода пожара на населенный пункт нет. К тушению привлечены 20 человек и одна единица техники", - сказали в Госкомобеспечения.

Трасса "Колыма" является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.