В Ростовской области туристический автобус столкнулся с грузовиком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Автобус, следовавший из Крыма в Тольятти, столкнулся с попутным грузовиком на трассе в Ростовской области в ночь на среду. Пострадали водитель автобуса и экскурсовод, сообщили журналистам в ГИБДД региона.

"Водитель 1974 года рождения, управляя автобусом Mercedes, следуя из Крыма в Тольятти, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco. В результате ДТП пострадали два человека - второй водитель автобуса и экскурсовод. В момент столкновения в автобусе находилось 44 человека", - говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел на федеральной трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе области. Пассажиров другим автобусом доставили до близлежащей гостиницы. По факту ДТП проводится проверка.