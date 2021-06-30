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В Ростовской области туристический автобус столкнулся с грузовиком

В аварии пострадали два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Автобус, следовавший из Крыма в Тольятти, столкнулся с попутным грузовиком на трассе в Ростовской области в ночь на среду. Пострадали водитель автобуса и экскурсовод, сообщили журналистам в ГИБДД региона.

"Водитель 1974 года рождения, управляя автобусом Mercedes, следуя из Крыма в Тольятти, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco. В результате ДТП пострадали два человека - второй водитель автобуса и экскурсовод. В момент столкновения в автобусе находилось 44 человека", - говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел на федеральной трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе области. Пассажиров другим автобусом доставили до близлежащей гостиницы. По факту ДТП проводится проверка.

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РоссияРостовская областьКрымСамарская область
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