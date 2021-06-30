Несколько поселков на Камчатке накрыло дымом из-за природных пожаров

"В Пенжинском районе ухудшается обстановка с природными пожарами - площадь действующего пожара почти 30 тыс. га. Жизни и здоровью жителей ближайших поселков ничего не угрожает, но Каменское, Оклан, Слаутное, Аянка задымлены", - написал Солодов.

ТАСС, 30 июня. Напряженная пожароопасная обстановка складывается в одном из районов Камчатки, несколько поселков задымлены. Об этом сообщил в среду глава региона Владимир Солодов на своей странице в Instagram .

Он добавил, что в среду для защиты поселений от огня вылетел вертолет с 11 пожарными авиаотделения охраны лесов и дополнительным оборудованием. По данным Агентства лесного хозяйства Камчатского края на его странице в Instagram, множество лесных пожаров возникло после прохождения сухих гроз.

В селах Каменском и Слаутном Пенжинского района объявлен повышенный четвертый класс пожарной опасности. Накануне класс пожарной опасности повысили до четвертого по региональной шкале также в городском округе поселок Палана Тигильского района, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. В связи с этим в зависимости от погоды в ближайшие дни вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах, проведение культурно-массовых мероприятий, проезд в лесные массивы, исключая проезд по дорогам общего пользования и для обеспечения охраны лесов. В этот период запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также проведение всех видов пожароопасных работ на территории земель лесного фонда и примыкающих к ним.

Вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает. Так, при высоком (IV) и чрезвычайном (V) классах пожарной опасности возгорание могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, неосторожность человека при нахождении в лесу.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на Камчатке сейчас тушат один природный пожар на площади 5 га. Особый противопожарный режим в регионе действует на территории трех муниципальных образований.