Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась за сутки более чем на 95 тыс. га

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на территории Якутии увеличилась за сутки более чем на 95 тыс. га, число возгораний увеличилось на 46 очагов. Об этом сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Якутии.

"За сутки количество [природных] пожаров увеличилось на 46 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 95 тыс. га за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 19 районов", - говорится в сообщении.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов, где зарегистрировали 258 очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 259 тыс. га.

"На особом контроле главного управления находятся четыре приближенных природных пожара у населенных пунктов Ударник, Уолба, Эльдикан и Телиги. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка главного управления в количестве 45 человек", - добавили в МЧС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии, по состоянию на 08:00 (02:00 мск) лесные пожары у населенных пунктов Ударник, Уолба, Эльдикан и Телиги распространяются в сторону от населенного пункта. По данным на 02:00 мск, пожар у села Уолба на площади 2,5 га действует в 2 км, пожар на площади 150 га действует в 4,8 км от поселка Эльдикан, пожар у села Телиги в 3 км локализовали на площади 3 га, пожар на площади 940 га действует в 2,1 км от села Ударник.

Как добавили в региональном Минэкологии, в среду по заявке Авиалесоохраны на территории республики будет работать воздушное судно Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "Веер" для искусственного вызывания осадков. "Обработке будут подвергаться средние и мощные кучевые облака, засев активного вещества будет выполнятся по ресурсной облачности. Планируем начать работы по искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров с Вилюйской группы улусов (районов), где на сегодняшний день большое количество возгораний", - добавили в Минэкологии.

О регионе

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.