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При опрокидывали "Газели" в Волгоградской области пострадали 13 человек

Водитель не справился с управлением
© Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /ТАСС/. После опрокидывания "Газели" в Городищенском районе Волгоградской области 13 человек получили травмы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП, по предварительным данным, травмы получили восемь человек. Водитель не справился с управлением.

"В салоне "Газели" было 14 пассажиров, 13 из них пострадали. Это трудовые мигранты из Республики Узбекистан, которые ехали на работу на поля", - сказали в пресс-службе.

Документов при себе у пассажиров автомобиля нет. На место происшествия выехало руководство управления по вопросам миграции для установления всех обстоятельств происшествия.
 

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