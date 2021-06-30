В Красноярском крае двое рабочих погибли при проведении очистных работ в коллекторе

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Двое рабочих погибли, еще двое пострадали, отравившись метаном при проведении очистных работ в иловой насосной коллектора. Об этом в среду говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"30 июня <...> поступило сообщение, что, при проведении очистных работ в иловой насосной коллектора, <…> женщина и мужчина погибли, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что работники отравились из-за превышения допустимой концентрации метана в коллекторе. Рабочие являлись сотрудниками компании "Эко-Восток". По факту нарушений требований охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц ч. 3 ст. 143 УК РФ, возбудили уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.