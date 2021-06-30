В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за непогоды на 1 июля

ЧИТА, 30 июня. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение на 30 июня и 1 июля из-за дождей и гроз. Об этом сообщается на сайте ведомстве.

"Во второй половине дня 30 июня и в течение суток 1 июля по южной половине Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град", - говорится в сообщении.

С начала июня в Забайкалье после сильных дождей было подтоплено 298 жилых домов, 972 приусадебных участка, 15 участков автомобильных дорог в 24 населенных пунктах. Наводнение отнесено к федеральному уровню реагирования, для помощи региону из Москвы в Читу вылетала группировка МЧС. Последние дома вода оставила 28 июня.