{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за непогоды на 1 июля

В края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град

ЧИТА, 30 июня. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение на 30 июня и 1 июля из-за дождей и гроз. Об этом сообщается на сайте ведомстве.

"Во второй половине дня 30 июня и в течение суток 1 июля по южной половине Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град", - говорится в сообщении.

С начала июня в Забайкалье после сильных дождей было подтоплено 298 жилых домов, 972 приусадебных участка, 15 участков автомобильных дорог в 24 населенных пунктах. Наводнение отнесено к федеральному уровню реагирования, для помощи региону из Москвы в Читу вылетала группировка МЧС. Последние дома вода оставила 28 июня.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Пять человек погибли в столкновении трех легковушек на Кубани
Авария произошла в Красноармейском районе
Читать полностью