В Иркутске водитель устроил стрельбу и врезался в машину полиции

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутске возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении местного жителя, который устроил стрельбу из автомобиля во дворе жилого дома, а при попытке скрыться от полиции врезался в патрульную машину. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сотрудники полиции задержали жителя Иркутска, открывшего стрельбу во дворе жилого дома. <…> Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство". Кроме того, в отношении мужчины составлено четыре административных протокола за нарушения правил дорожного движения. Травматический пистолет изъят", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 28 июня. От нескольких жителей в полицию поступили сообщения о том, что из припаркованного у дома автомобиля марки Mercedes-Benz слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники МВД, которые попытались задержать водителя, однако он тронулся с места, допустил столкновение с патрульной машиной и уехал.

Автомобиль, за рулем которого был 40-летний нарушитель, обнаружили недалеко от города. Водитель отказался от медицинского освидетельствования. Полиции он пояснил, что поссорился с женой, после чего несколько раз выстрелил из окна своего автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.