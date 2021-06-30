{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кирилла Кокорина задержали за драку в кафе на севере Москвы

По предварительным данным, он был пьян
Кирилл Кокорин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Кирилл Кокорин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку в кафе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, Кокорин был пьян.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким, устроившие две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года, были осуждены 8 мая 2019 года Пресненским судом: Мамаев и Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины - на 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, Кириллу Кокорину и Протасовицкому, оправдав их по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ ("Побои"), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсацию.

Теги
Россия
В Крыму остановили деятельность подпольной мастерской по переделке оружия времен ВОВ
Реставрацию оружия и боеприпасов в своей квартире организовали отец и сын, им грозит до восьми лет лишения свободы
Читать полностью