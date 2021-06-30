У СМИ возникает все больше вопросов к властям о причинах обрушения жилого дома во Флориде

МАЙАМИ /штат Флорида/, 30 июня. /ТАСС/. Разбор завалов и поисково-спасательная операция в городе Серфсайд в окрестностях Майами (штат Флорида) продвигается без заметного прогресса, и все больше внимания журналисты и общественность начинают уделять причинам и обстоятельствам трагедии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несмотря на то, что власти округа Майами-Дейд почти сразу после происшествия назвали первоочередным приоритетом поисково-спасательную операцию, в палаточном лагере СМИ, разбитом в нескольких сотнях метров от места инцидента, задается все больше вопросов о причинах обрушения некогда одного из самых престижных жилых домов в округе.

После прошедшей утром пресс-конференции журналисты окружили мэра Серфсайда Чарльза Беркетта, пытаясь уточнить появившуюся новую информацию о ЧП и состоянии жилкомплекса до его обрушения. В частности, интерес представителей СМИ вызвала фотография отчета от 2018 года, в котором указывается, что здание находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что жильцы уже в то время жаловались на трещины в бетоне и скапливающуюся влагу. Глава города заверил, что эта тема не останется без проверки.

Помимо этого множество вопросов вызвали сообщения о том, что в здании, проект которого был рассчитан на 12 этажей, в последний момент якобы был достроен еще один жилой уровень, где располагался пентхаус. Глава администрация города открыто сказал журналистам, что в курсе этой информации, но пока не может ее подтвердить официально. Его команда связалась со строительной компанией, которая занималась возведением здания в начале 80-х годов прошлого века, однако там не могут найти проектную документацию на верхний этаж жилого дома. На общение с прессой у Беркетта ушло около часа вместо привычных 15 минут.

На подходах к месту происшествия стало заметно больше железных ограждений, сотрудники полиции перекрыли даже второстепенные улицы и тропинки, ведущие к месту сбора журналистов, представители правопорядка начинают проверять аккредитацию за 800 м от места обрушения. Неясно, связано ли это с появлением в городе губернатора Флориды Рона Десантиса или подготовкой к приезду в Серфсайд президента США Джо Байдена. Ожидается, что глава государства и его супруга Джилл прибудут на место происшествия в четверг и поговорят с родственниками тех, кто находился в доме во время обрушения, а также обсудят с местными чиновниками текущую ситуацию.

Операция продолжается

На этом фоне представители властей и спасательных служб, которые пока не готовы говорить о причинах произошедшего, уделяют больше внимания ходу проведения работ. Так, глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински рассказал журналистам о планах ротации текущего состава бригад, чтобы дать работающим на пределе сил людям небольшой отдых. Это не должно сказаться на темпах разбора завалов, так как сейчас имеющихся ресурсов более чем достаточно.

Из-за начавшихся дождей у спасателей возникли дополнительные сложности, так как вода провоцирует сход обломков. Это замедлило ход работ на западном участке разбора завалов, однако все участвующие в операции хотят найти выживших и стараются не сбавлять темп. "Тот факт, что полиция, социальные службы, федеральные ведомства, волонтеры работают над одной общей целью, создает командный дух, так что мы все месте работаем круглосуточно, чтобы сделать свое дело. Мы едины", - резюмировала во вторник глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 12 человек, судьба еще 149 остается неизвестной.