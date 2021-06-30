В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными сертификатами вакцинации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса", - сказал источник. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. "Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов", - рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Ранее в МВД России предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. 18 июня в ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники столичной полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. По ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) грозит наказание до двух лет лишения свободы.