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В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными сертификатами вакцинации

У одного из курьеров обнаружили 20 поддельных сертификатов, сообщил источник в правоохранительных органах
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса", - сказал источник. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. "Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов", - рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Ранее в МВД России предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. 18 июня в ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники столичной полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. По ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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