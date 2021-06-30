В Омске вновь зафиксировали почти двукратное превышение ПДК по фенолу и сероводороду

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Жители Советского и Кировского округов Омска пожаловались на неприятный химический запах. Посты наблюдений зафиксировали почти двукратное превышение предельно допустимых концентраций (ПКД) фенола и сероводорода, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минприроды региона.

"Жалобы на неприятный химический запах в атмосферном воздухе за минувшие сутки поступали в центр экологического мониторинга в основном от жителей Советского и Кировского округов Омска. В районе расположения стационарного поста наблюдений на улице 4-я Поселковая в течение суток зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола (1,5 ПДК) и сероводорода (1,55 ПДК)", - сообщили в пресс-службе.

Ночью сотрудники передвижной эколаборатории выезжали на территорию Кировского округа, где отобрали пробы воздуха.

"Информация о превышениях направлена в управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования", - добавили в пресс-службе.

Превышения концентрации загрязняющих веществ в Омске фиксируют с 17 июня. 23, 24 и 27 июня на автоматизированном посту наблюдений по улице 4-я Поселковая уже фиксировалась повышенная концентрация выбросов фенола и сероводорода. Было объявлено о наступлении неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности для восьми предприятий.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.