СК внес представление в адрес епархии из-за ситуации со Среднеуральским монастырем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Следственный комитет внес представление в адрес Екатеринбургской епархии из-за ситуации, сложившейся со Среднеуральским женским монастырем, который удерживал бывший схимонах Сергий (Николай Романов) и его сторонники. Ведомство предложило исключить случаи, когда строительство объектов митрополии производится без необходимых документов, говорится в опубликованной в Telegram-канале адвокатов Романова копии документа.

"Одним из обстоятельств, способствовавших совершению самоуправных действий Романовым, стало то, что строительство объектов монастыря осуществлялось без разрешительной и проектной документации и без контроля со стороны епархии. Предлагаю: исключить случаи, когда строительство религиозных и других епархиальных объектов, и объектов ее канонических подразделений, производилось бы без разрешительной и проектной документации", - говорится в документе.

Также СК предлагает организовать надлежащий учет и контроль строительства капитальных объектов, выработать единую систему по инвентаризации имущества, принадлежащего митрополии.

Епархия начала решать вопрос с правом собственности на Среднеуральский женский монастырь в судебном порядке после конфликта с бывшим духовником обители Романовым. Романову запретили принимать участие в служении в конце мая 2020 года, затем лишили сана и отлучили от церкви, но тот отказался покидать монастырь, удерживая его, митрополия назвала ситуацию захватом.

После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии. 14 апреля судебные приставы в связи с обеспечительными мерами по иску прокурора Верхней Пышмы выселили всех жителей монастыря из-за выявленных нарушений требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.