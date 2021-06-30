Кириллу Кокорину грозит до 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кириллу Кокорину, брату футболиста Александра Кокорина, грозит до 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кириллу Кокорину и Карену Григоряну вменяется ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")", - сказал источник. Санкция статьи предусматривает до 15 суток административного ареста.

Как сообщил ТАСС адвокат Кокорина Вячеслав Барик, между сотрудниками полиции и Кириллом Кокориным и его другом Кареном произошло недопонимание.

"Они припарковались рядом с местом, которое был оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они начали спрашивать, почему, после чего были задержаны и доставлены в отдел полиции", - сказал адвокат, не уточнив, был ли составлен в отношении Кокорина протокол и по какой статье.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Кирилл Кокорин был задержан за драку в кафе на севере Москвы.