{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кириллу Кокорину грозит до 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции

Брата футболиста Александра Кокорина задержали за драку в кафе на севере Москвы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кириллу Кокорину, брату футболиста Александра Кокорина, грозит до 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кириллу Кокорину и Карену Григоряну вменяется ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")", - сказал источник. Санкция статьи предусматривает до 15 суток административного ареста.

Как сообщил ТАСС адвокат Кокорина Вячеслав Барик, между сотрудниками полиции и Кириллом Кокориным и его другом Кареном произошло недопонимание.

"Они припарковались рядом с местом, которое был оцеплено сотрудниками полиции. Ребят попросили покинуть это место. Они начали спрашивать, почему, после чего были задержаны и доставлены в отдел полиции", - сказал адвокат, не уточнив, был ли составлен в отношении Кокорина протокол и по какой статье.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Кирилл Кокорин был задержан за драку в кафе на севере Москвы.

Теги
Россия
Главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отправили под домашний арест по делу о присвоении
По версии следствия, он выкупил автомобиль компании по заниженной стоимости
Читать полностью