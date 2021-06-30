В Иркутской области потушили крупнейший лесной пожар, охвативший 32,5 тыс. га

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Лесной пожар, действовавший со 2 июня в Катангском районе Иркутской области на площади 32,5 тыс. га, ликвидировали. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня удалось ликвидировать крупный пожар в труднодоступной местности Катангского района. Площадь пожара составила 32 508 га", - говорится в сообщении. Это был самый крупный лесной пожар в Иркутской области, после его ликвидации площадь возгораний в лесах региона уменьшилась до 8 248 га.

При этом, отметили в пресс-службе, удалось стабилизировать ситуацию в Бодайбинском районе, в среду там сняли режим ЧС, который был введен 24 июня. В районе ликвидировали 15 пожаров, остаются восемь локализованных. Три пожара в Бодайбинском районе действуют на территории заповедника "Витмский", для уточнения площади возгорания туда вылетел вертолет с наблюдателем. При благоприятной погоде для искусственного вызывания осадков будет применен самолет-зондировщик.

Крупный лесной пожар в Катангском районе начался 2 июня из-за грозы. В тушении на земле задействовали 275 человек и более 30 единиц техники, привлекались 200 пожарных-десантников федерального резерва, самолет Ил-76, два вертолета МЧС России с водосливными устройствами, а также самолет-зондировщик.