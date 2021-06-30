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При взрыве в Волгодонске погиб один человек

По данным источника, еще двое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Один мужчина погиб и двое подростков пострадали при взрыве неустановленного оборудования в Волгодонске Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"[В причине взрыва] до сих пор не могут разобраться. Кто-то говорит, что якобы оборудование газовое взорвалось, другие говорят, что [мужчина] нашел газовый баллон, пытался его демонтировать, и он взорвался. Пока еще ничего не известно. Мужчина погиб, двое подростков пострадали", - сказал он.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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