Режим ЧС ввели почти в 40 районах Татарстана из-за аномальной жары

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Татарстана подписало распоряжение о введении чрезвычайной ситуации в 38 муниципальных районах региона, где подтверждены опасные погодные явления, связанные с аномальной жарой. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. Заседание комиссии провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Всего в республике 43 муниципальных района и два городских округа (Казань и Набережные Челны).

"Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения. Необходимо обсудить создавшуюся ситуацию и совместно выработать мероприятия по преодолению негативных последствий установившейся жаркой погоды и сохранению продовольственной самодостаточности республики", - сказал Минниханов на заседании.

Как сообщил глава Минсельхозпрода Татарстана, суховей зафиксирован в 34 муниципальных районах, почвенная засуха - в 18 муниципальных районах, атмосферная засуха зафиксирована в Муслюмовском и Сармановском районах.

Заббяров отметил, что введение режима ЧС на муниципальном уровне позволит пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты сельхозформирований, а также другие обязательства из-за форс-мажорной ситуации. Хозяйствам, застраховавшим свои посевы, необходимо своевременно обратиться в страховую компанию для фиксации воздействия опасных явлений на развитие растений.

