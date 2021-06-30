{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ

Прокуратура начала проверку из-за лишения жителя Омска звания ветерана труда

Мужчина отработал на производстве 40 лет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Омской области проводит проверку из-за лишения жителя Омска звания ветерана труда. В среду он обратился с этой жалобой к президенту России во время его ежегодной прямой линии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На эту тему
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Прямая линия с Владимиром Путиным.

"Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с отменой мер социальной поддержки жителю региона. Соответствующий вопрос был озвучен им в эфире специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Прокуроры проверят соблюдение прав обратившегося гражданина на получение мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, в том числе для ветеранов труда.

Пенсионер из Омска пожаловался главе государства, что по непонятной причине его лишили звания ветерана труда и полагающихся ему льгот. Он отработал на производстве 40 лет.

Теги
РоссияПрямая линия с президентом РФОмская область
Глава "Газпром межрегионгаз Ставрополь" не признал вину в присвоении
Суд ранее отправил Сергея Бондаренко под домашний арест
Читать полностью