Прокуратура начала проверку из-за лишения жителя Омска звания ветерана труда

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Омской области проводит проверку из-за лишения жителя Омска звания ветерана труда. В среду он обратился с этой жалобой к президенту России во время его ежегодной прямой линии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с отменой мер социальной поддержки жителю региона. Соответствующий вопрос был озвучен им в эфире специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Прокуроры проверят соблюдение прав обратившегося гражданина на получение мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, в том числе для ветеранов труда.

Пенсионер из Омска пожаловался главе государства, что по непонятной причине его лишили звания ветерана труда и полагающихся ему льгот. Он отработал на производстве 40 лет.