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Прямая линия с президентом РФ

В Красноярском крае жертвами интернет-мошенников с начала года стали более 4 тыс. человек

Жители отдали аферистам более 662 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Жертвами интернет-мошенников в Красноярском крае с начала года, по данным на 24 июня, стали 4,4 тыс. человек. Темпы прироста этого вида преступности в регионе в целом ниже, чем в Сибирском федеральном округе, сообщили журналистам в региональной прокуратуре в среду.

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Во время ежегодной прямой линии президента России Владимира Путина к нему обратилась жительница Красноярска, которая пожаловалась на интернет-мошенников. Глава государства заявил, что считает совершающих преступления в отношении ветеранов и пожилых людей мошенников подонками. А также призвал Центробанк бороться с фишинговыми сайтами.

"Жертвами интернет-преступников стали 4 405 человек, причиненный ущерб составил 662,9 млн рублей", - сообщил представитель прокуратуры. По его словам, в регионе прирост преступлений такого рода ниже, чем в Сибирском федеральном округе, где рост такого рода преступности превысил 20%.

По данным прокуратуры региона, 13% преступлений такого рода совершаются в отношении пенсионеров, 1% - инвалидов, 1% - подростков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФКрасноярский край
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