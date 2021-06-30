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Дело Ивана Сафронова
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Суд продлил арест Сафронова до 7 октября

Советника главы Роскосмоса обвиняют в государственной измене
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов Пресс-служба Московского городского суда/ТАСС
Описание
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов
© Пресс-служба Московского городского суда/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду продлил срок содержания под стражей советника главы Роскосмоса, экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 октября", - сказали в суде.

Ранее суд продлил срок пребывания Сафронова под стражей до 7 июля.

Адвокат Иван Павлов сообщил ТАСС, что сторона защиты Сафронова обжалует решение продлить ему срок ареста.

"Мы обжалуем решение продлить сок содержания под стражей Сафронова до 7 октября. Подадим жалобу в Первый апелляционный суд", - сказал защитник. Он отметил, что следователь мотивировал ходатайство о продлении стражи необходимостью проведения следственных действий, в частности допросом свидетелей.

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