СК организовал проверку после обращения пенсионерки с Урала к Путину по газификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку о возможной халатности должностных лиц после обращения к президенту во время его прямой линии от пенсионерки из Краснотурьинска Свердловской области по поводу проблем с подключением газа. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

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"В Свердловской области Следственным комитетом организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения", - сказал он.

Шульга добавил, что проверка проводится на предмет возможного наличия в действиях или бездействии должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Прокуратура Свердловской области также организовала проверку соблюдения требований законодательства при подключении частного жилого дома к системе газоснабжения. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, соблюдены ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома заявительницы к системе газоснабжения. "Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти", - добавили в пресс-службе.

Жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области сообщил, что проблема пенсионерки будет решена, а с главой города он созвонился, дачи у мэра нет.

