На жителя Кургана возбудили уголовное дело о призывах к террористической деятельности

ТАСС, 30 июня. Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кургана, размещавшего в интернете призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Обвиняемый неоднократно публиковал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" агитационно-пропагандистские материалы, апеллирующие к исламу и Халифату, о "правильной" идеологии насилия, в том числе террористической деятельности", - говорится в сообщении.

По заключению специалиста экспертного подразделения УФСБ России по региону, в размещенных текстах, изображениях и видеоматериалах имеются признаки распространения информации, призывающей к участию в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет", его фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.