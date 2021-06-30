Прокуратура проверит заявление женщины, которой отказали в выплате на ребенка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области проводит проверку по обращению женщины, которой отказали в ежемесячной денежной выплате на ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В среду во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась с проблемой Оксана Плужникова из Астраханской области. По ее словам, там отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя сведения о доходах за весь 2020 год, однако, согласно постановлению, такого требования нет. Она спросила у президента, почему лишь этот регион по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

"Прокуратурой Астраханской области организована проверка по обращению, поступившему от жительницы Астраханской области на прямую линию с президентом, о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет", - сообщили в прокуратуре. В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат.