Глава "Газпром межрегионгаз Ставрополь" не признал вину в присвоении средств

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко, подозреваемый в причинении ущерба возглавляемой им также компании АО "Газпром газораспределение Ставрополь", не признает вину в инкриминируемом преступлении. Об этом сообщил ТАСС в среду его адвокат Александр Самухов.

"Мой подзащитный не признает вину в присвоении или растрате, в которой его подозревают", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Промышленный районный суд Ставрополя избрал Бондаренко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 августа. "Следствие просило отправить его под домашний арест, а вот прокуратура ходатайствовала об отправке Бондаренко в СИЗО. Защита же настаивала на том, чтобы ему не назначили никакой меры пресечения. В итоге суд согласился с доводами следствия", - сказал защитник.

По словам Самухова, защитой были приобщены положительные характеристики от председателя Ставропольской краевой думы, министра промышленности и энергетики Ставропольского края и иных видных деятелей края, а также его государственные награды.

"В ближайшее время мы изучим решение суда и примем с моим подзащитным решение о том, будем ли его обжаловать", - заключил адвокат.

Бондаренко задержали 28 июня. По версии следствия, он выкупил автомобиль компании по заниженной стоимости. У служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 существенно увеличили пробег, одометр автомобиля при этом был поврежден, а стоимость машины уменьшилась. Через подставных лиц Бондаренко выкупил машину у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" за 890 тыс. рублей и передал ее своему отцу, в результате чего компании был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере"). В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" журналистам сообщили в среду, что членство Бондаренко в партии приостановлено до решения суда.