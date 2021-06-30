МВД возбудило первое уголовное дело после обращения жительницы Красноярска к Путину

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после обращения жительницы Красноярска к президенту России Владимиру Путину на ежегодной прямой линии - по факту покушения на телефонное мошенничество. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к мошенничеству. Ход работы взят на контроль руководством Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Во время ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным пенсионерка из Красноярска сообщила о том, что ей звонят мошенники и, представляясь сотрудниками банка или других организаций, пытаются отобрать последние деньги. Чаще всего жертвами таких мошенников становятся пенсионеры и ветераны. Также, по словам Шенделевой, при разоблачении мошенники стали присылать сообщения с угрозами. Путин назвал мошенников, обманывающих пожилых людей, подонками и отметил, что с этим надо активно бороться. По его словам, количество мошенничеств значительно выросло - на 25%.