В Приангарье осудили троих полицейских, заставлявших женщину признаться в убийстве

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к различным срокам лишения свободы троих полицейских, которые применяли физическую силу и угрожали женщине, требуя признаться в убийстве. Об этом в среду сообщила пресс-служба СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что в январе 2016 года сотрудники МО МВД России "Усольский" Александр Корбут и Станислав Гольченко, действуя в сговоре с бывшим на момент предъявления обвинения полицейским Денисом Самойловым, в рамках осуществления оперативного сопровождения по уголовному делу об убийстве местного жителя доставили в отдел полиции его знакомую. С целью получения от нее признательных показаний в совершении указанного преступления соучастники применили к ней физическую силу, причинив ей телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Кроме того, на женщину оказывали психологическое воздействие, угрожая применением насилия.

Полицейских признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Уголовное дело было изъято из производства регионального следственного управления и передано для расследования в центральный аппарат СК России. Была проведена комплексная криминалистическая судебная экспертиза, подтвердившая факт причинения телесных повреждений потерпевшей во время ее нахождения в отделении полиции.

Суд приговорил Самойлова к четырем годам лишения свободы, Корбута и Гольченко - к трем годам шести месяцам каждого. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В марте 2021 года Усольский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего следователя, который обвинялся в фальсификации материалов уголовного дела об избиении женщины полицейскими. В судебном заседании бывший следователь признал, что в протоколе осмотра помещения указал ложные сведения о присутствии понятых.