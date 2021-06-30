Самарские депутаты проходят свидетелями по делу о столкновении катера с лодкой

САМАРА, 30 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение капитану катера, под управлением которого он столкнулся с надувной лодкой, в результате чего погиб один человек. Двое самарских депутатов, которых ранее временно отстранили от членства в "Единой России", проходят по делу свидетелями, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Обвинение предъявлено капитану катера "Фьорд-460". По версии обвиняемого, на катере были четыре человека вместе с ним, по версии потерпевшей - пять-шесть. Депутаты проходят свидетелями по делу", - рассказал собеседник агентства.

Обвинение предъявлено 37-летнему работнику ФГБУ "Жигулевский государственный заповедник имени И. И. Спрыгина" по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ранее следователи возбудили уголовное дело по данной статье.

По версии следователей, ЧП произошло 18 июня примерно в 19:00 около Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге. Управляющий маломерным судном "Фьорд-460" нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и столкнулся с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины. В результате удара владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду. Как сообщал ТАСС, помимо мужчины, в надувной лодке находилась супруга владельца и ребенок.

В самарском региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили, что в качестве пассажиров на катере находились два депутата думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. До окончания следствия их членство в партии приостановлено. Если в действиях депутатов будет выявлен состав преступления, их исключат из партии, сообщал секретарь Самарского регионального отделения, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее направил обращения по факту инцидента в Генпрокуратуру и СК РФ. По его данным, моторная лодка принадлежала жигулевскому заповеднику, на момент происшествия в ней находились два депутата думы Жигулевска - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, Юрий Погиблов и другие неизвестные лица. При этом сначала катер покинул место происшествия, а спустя 15 минут вернулся, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров. Хинштейн сообщал, что будет инициировать исключение депутатов из партии "Единая Россия" в случае подтверждения данных об оставлении в опасности женщины и ребенка.