В крупном ДТП в Ленинградской области пострадали восемь человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Шестеро взрослых и двое детей пострадали, один ребенок погиб при столкновении шести автомобилей на федеральной трассе "Кола" в Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На 89-м км автодороги "Кола" произошла авария, столкнулись шесть транспортных средств - три грузовых и три легковых автомобиля. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали шесть взрослых и трое детей, один из которых скончался", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла в 14:10 мск. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как отметили в главке, из-за ДТП движение на участке федеральной трассы перекрыто. "Отвод транспорта происходит через 104-й км через деревню Дусьево. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности выбирать другие пути следования", - отметили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу, на дороге столкнулись автомобили, которые двигались в попутном направлении. По данным учреждения, в районе аварии образовалась пробка длиной около семи километров в оба направления.