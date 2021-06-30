Суд обязал владельцев отреставрировать сгоревшую Невскую мануфактуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску городского комитета по охране памятников истории и культуры обязал владельцев сгоревшей Невской мануфактуры провести в здании противоаварийные работы в течение полугода, а затем работы по реставрации в течение четырех лет и двух месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по итогам заседания суда.

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"Решением суда установлен срок выполнения противоаварийных работ - шесть месяцев, работ по реставрации - 50 месяцев", - сказали в пресс-службе.

Согласно материалам суда, иск был удовлетворен судом частично, однако резолютивная часть решения суда пока не опубликована. Как пояснили ТАСС в пресс-службе суда, противоаварийные работы и реставрацию ответчик должен провести в течение отведенных сроков после вступления решения в законную силу. Кроме того, суд также установил, что в случае неисполнения решения суда с владельцев Невской мануфактуры будут взыскивать деньги в пользу комитета.

"Установить размер денежных средств, подлежащих взысканию с АО "Невская мануфактура" в пользу КГИОП (городской комитет по охране памятников истории - прим. ТАСС) как 50 тыс. рублей с каждого требования <...> за неисполнение решения в установленный срок, а в случае дальнейшего неисполнения - 100 тыс. рублей в месяц по каждому требованию", - сказала представитель суда. Иск был подан комитетом сразу после пожара, однако, согласно материалам дела, изначально комитет просил суд установить вдвое большие суммы на случай неисполнения решения.