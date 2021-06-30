В Инзенском районе Ульяновской области после грозы с сильным ветром ввели режим ЧС

УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области 30 июня ввела режим ЧС на территории Инзенского района Ульяновской области из-за последствий грозы с сильным ветром, которая прошла в ночь на 29 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 30 июня комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории Инзенского района", - отмечается в сообщении.

В результате прохождения теплого атмосферного фронта, сопровождающегося шквалистым ветром и сильным дождем, в ночь на 29 июня на территории Инзенского района произошли множественные порывы линий электропередач.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, были разрушены кровли 126 домов (99 частных и 27 многоквартирных), крыши семи образовательных учреждений, повреждена кровля здания администрации района, ЗАГСа. Кроме того, фиксировались случаи 27 обрывов электропроводов, повреждены 10 опор ЛЭП, девять автомобилей.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение было нарушено в восьми населенных пунктах Инзенского района, в том числе в районном центре - Инзе. На данный момент электричество в Инзенском районе полностью восстановлено.

В Инзенском городском поселении проживают более 17 500 человек - это порядка 61,4% населения Инзенского района.