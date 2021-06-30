Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 16

МАЙАМИ /штат Флорида/, 30 июня. /ТАСС/. Число погибших при обрушении жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) возросло до 16. Об этом заявила в среду на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Нам удалось достать [из-под завалов тела] еще четырех жертв, - отметила она. - Общее число погибших выросло до 16".

Глава округа отметила, что до сих пор не установлено местоположение 147 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения. Ранее телеканал Fox News сообщил об увеличении числа жертв, при этом указав, что при разборе завалов спасатели за последние сутки также нашли несколько фрагментов тел.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.