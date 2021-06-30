СК начал проверку в селе Карманово под Смоленском, где две недели нарушено водоснабжение

ТАСС, 30 июня. Следователи проводят проверку по факту сообщений о том, что в селе Карманово Смоленской области в течение двух недель воду подают только в ночные часы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По сообщению в СМИ инициировано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего обеспечения водой жителей Гагаринского района", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Ранее местные СМИ опубликовали видеообращение жителей села Карманово Гагаринского района, которое они направили на ежегодную прямую линию с президентом РФ. В обращении отмечается, что в течение двух недель водоснабжение в их домах отключают с 06:00 до 23:00. По их словам, устранение этой проблемы займет порядка двух лет.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в сообщении", - добавили в пресс-сужбе.