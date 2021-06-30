Суд арестовал участника стрельбы в Кохме, где один мужчина погиб и двое получили ранения

ТАСС, 30 июня. Суд в Ивановской области арестовал 44-летнего мужчину, который в результате конфликта расстрелял в городе Кохме группу людей. В результате инцидента один мужчина погиб и двое получили ранения, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета по Ивановской области.

"Подозреваемому предъявлено обвинение <...>, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, в ночь на 26 июня в Кохме группа молодых людей пришла к частному дому на улице Лермонтова для выяснения отношений с жителем дома. В ходе конфликта хозяин дома выстрелил в 30-летнего мужчину, в результате чего тот умер на месте. Еще двое мужчин получили ранения и были госпитализированы.

В ходе обыска в жилом доме следователи изъяли несколько единиц оружия, в том числе ружье "Сайга", из которого производились выстрелы. Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

После конфликта хозяин дома скрылся, он был объявлен в розыск, но 28 июня сам пришел к следователям.