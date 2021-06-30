В Москве задержали продававших поддельные справки о вакцинации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух мужчин, организовавших производство и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В ходе проверочной закупки столичные оперативники приобрели в интернете фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. На документе присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник города Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Предполагаемыми организаторами канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей", - говорится в сообщении.

Полиция считает, что мужчины сами изготавливали и заполняли справки, после чего продавали их через интернет. В их офисе на Большой Тульской улице найдено более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций. Мужчины отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о подделке документов (ст. 327 УК РФ).