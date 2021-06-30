Пожаловавшаяся президенту жительница Новокузнецка не получала прямых угроз от чиновников

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Жительница Новокузнецка Елена Калинина, отправившая на прямую линию с президентом вопрос о ремонте детского сада, не получала прямых угроз от чиновников, но в разговоре с ней представившийся сотрудником отдела образования человек дал понять, что хорошо осведомлен о том, где учится ее внук и как его характеризуют педагоги, рассказала ТАСС заявительница.

"Мне звонили из отдела образования и рассказывали, какой у меня замечательный внук. Угроз как таковых не было, меня просили отозвать мое заявление. <…> Они все просмотрели, в школу уже позвонили, им рассказали, что ребенок на отлично учится. Мне сразу об этом сообщили [из школы], что был звонок, спрашивали про вашего внука. Естественно, я испугалась: у меня ребенок под опекой, каверза любая может быть и скажут, что я нехорошая бабушка, мы у вас внука заберем", - сказала Калинина.

Она пояснила, что чиновники связывались с ней примерно неделю назад. В тот момент никаких ремонтных работ в образовательном учреждении не проводилось, но о планируемом ремонте протекающей кровли ей сообщили. "Мне сказали, что они изыскивают средства, но денег пока нет", - добавила собеседница агентства.

Ранее в ходе прямой линии с Владимиром Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Внутренняя проверка по данному вопросу еще ведется, собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса.

По решению главы региона в образовательном учреждении будет проведен полный капитальный ремонт. Средства на эти цели поступят в бюджет муниципалитета в течение суток, проектные работы, по данным региональных властей, уже начались и находятся на личном контроле губернатора. Капитальный ремонт протекающей кровли уже ведется и будет завершен до конца лета.