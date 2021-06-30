Звезду "Тайн Смолвиля" приговорили к трем годам тюрьмы за участие в компании NXIVM

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Американская актриса Эллисон Мэк, сыгравшая в сериале "Тайны Смолвиля" (Smallville, 2001-2011), в среду была приговорена к трем годам лишения свободы за свою деятельность в компании NXIVM. Об этом со ссылкой на решение суда Бруклина сообщило агентство Reuters.

По его данным, в 2019 году Мэк признала вину по делу, в котором она обвинялась в рэкете и сговоре. Перед вынесением приговора актриса принесла извинения жертвам деятельности организации, назвав свои поступки "оскорбительными, отвратительными и незаконными".

Согласно информации телекомпании CNN, компания NXIVM была создана в конце 1990-х годов Китом Ранье. Компания предлагала обучение с целью личного и профессионального роста. По утверждению стороны обвинения, некоторых из вступивших в организацию девушек Ранье заключал в сексуальное рабство, требуя от них принести клятву на верность, предоставить фотографии сексуального характера и компрометирующие сведения на случай, если они решат выйти из организации. В числе жертв основателя NXIVM были несовершеннолетние.

Ранье был арестован в 2018 году по обвинениям в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждении к труду и сговоре с целью электронного мошенничества. В октябре прошлого года Ранье, обвиняемый в сутенерстве, был осужден на 120 лет лишения свободы.