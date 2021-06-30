Спасатель заявил, что шансы найти выживших под завалами дома во Флориде невелики

МАЙАМИ /штат Флорида/, 30 июня. /ТАСС/. Вероятность того, что под обломками обрушившегося жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще находятся выжившие, остается, но она крайне мала. Об этом заявил в среду израильский спасатель Элад Эдри.

"Мы не даем семьям ложную надежду, но и не говорим, что ее больше нет. Мы верим, что есть небольшой шанс найти выживших, потому что участвуя в [спасательных] операциях по всему миру мы находили выживших после 10-12 дней", - сказал он в разговоре с журналистами.

Эдри также добавил, что во вторник спасателям удалось с помощью тяжелой техники отделить и убрать крышу, что облегчило доступ к центральной части здания, где должны находиться жилые помещения.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 16 человек, судьба еще 147 остается неизвестной.