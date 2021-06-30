В Египте раскрыли сеть "черных копателей" во главе с экс-депутатом и крупным бизнесменом

КАИР, 30 июня. /ТАСС/. Деятельность преступной сети, которая занималась незаконными археологическими раскопками и последующей переправкой бесценных артефактов за рубеж, пресечена в Египте. Об этом в среду сообщила генеральная прокуратура страны.

По распоряжению генпрокурора "по подозрению в проведении раскопок, торговле и контрабанде памятников древности за границу арестованы 19 человек", отмечается в опубликованном на официальной странице в Facebook сообщении ведомства. Возглавляли банду бывший депутат парламента Аля Хасанейн и его брат. Финансировал деятельность группы известный в стране бизнесмен Хасан Ратеб, который был помещен под стражу на минувшей неделе, на его финансовые авуары по решению суда наложен арест.

Хасан Ратеб, бывший владелец спутникового телеканала Al-Mehwar, возглавляет Синайский университет, а также владеет несколькими компаниями в сфере строительства и производства стройматериалов, а также подрядных работ. В ходе предварительного расследования было установлено, что бизнесмен переводил на счета лидера преступной сети миллионы египетских фунтов для проведения нелегальных археологических изысканий. Несколько человек из банды были задержаны непосредственно на месте раскопок, отметили в генпрокуратуре.

Во время обыска у экс-депутата были обнаружены древние монеты, статуи, камни, однако он отверг какую-либо причастность к этому бизнесу. "Специальная комиссия Высшего совета по делам древностей Египта подтвердила, что обнаруженные у обвиняемых 227 предметов представляют историческую ценность, относятся к различным эпохам, в том числе древнеегипетской, греко-римской и раннеисламской, а места проведения раскопок подпадают под действие закона об охране памятников древностей", - отметила генеральная прокуратура.

В XIX веке в эпоху правления Мухаммеда Али в Египте было принято одаривать послов иностранных государств и чиновников предметами древнеегипетского искусства. В последующие более 100 лет египтяне имели право держать артефакты дома, свободно покупать или продавать их. Эта практика была прекращена только в 1983 году специальным законом о запрете на любые действия частных лиц с предметами, представляющими национальное достояние страны.

С 1983 года Египет дважды ужесточил законодательство в сфере охраны памятников культурного наследия. Вывоз за рубеж и продажа древнеегипетских артефактов, а также нахождение на объектах наследия без разрешения карается тюремным заключением и суровыми штрафами. С особой нетерпимостью власти относятся к "черным копателям".

По данным Минтуризма и древностей, ежегодно удается предотвратить до 3 тыс. попыток контрабанды из Египта предметов искусства, архитектурных и исторических ценностей. Однако, несмотря на все усилия властей, выявленные за пределами страны артефакты составляют лишь 10% вывезенных из страны ценностей.